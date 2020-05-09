مش عايزين زحمة واستعجال .. وصايا صوتية نهائية من وزير التعليم قبل ساعات من تسليم أبحاث طلاب المدارس

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة صوتية جديدة و عاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ساعات من بدء تسليم ابحاث طلاب المدارس .





و قال وزير التربية والتعليم : أنه بالنسبة للطلاب الذين سيطرون لتسليم ابحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من الالتزام بالجدول ، مشيرا الى ان غدا السبت سيتم تسليم ابحاث الصفين الثالث الابتدائي و الاول والاعدادي ، وبالتالي لو ذهب طلاب اي صفوف اخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم و سيكون هناك زحام "على الفاضي".





وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الابحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.

أما عن تسليم الابحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب الا يدخلوا على المنصة في وقت واحد ، فالتسليم يمكن ان يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الاتي :





-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الامر





-أما الطلاب المضطرون لتسليم الابحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أي ارشادات تخالف ذلك هي ارشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.



