مش عايزين زحمة واستعجال .. وصايا صوتية نهائية من وزير التعليم قبل ساعات من تسليم أبحاث طلاب المدارس

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة صوتية جديدة و عاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ساعات من بدء تسليم ابحاث طلاب المدارس .
و قال وزير التربية والتعليم : أنه بالنسبة للطلاب الذين سيطرون لتسليم ابحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من الالتزام بالجدول ، مشيرا الى ان غدا السبت سيتم تسليم ابحاث الصفين الثالث الابتدائي و الاول والاعدادي ، وبالتالي لو ذهب طلاب اي صفوف اخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم و سيكون هناك زحام "على الفاضي".
وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الابحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.
أما عن تسليم الابحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب الا يدخلوا على المنصة في وقت واحد ، فالتسليم يمكن ان يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الاتي :
-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الامر
-أما الطلاب المضطرون لتسليم الابحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.
وأكد وزير التربية والتعليم أن أي ارشادات تخالف ذلك هي ارشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.
ولسماع الرسالة الصوتية التي نشرها وزير التربية والتعليم منذ قليل اضغط هنا