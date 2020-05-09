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هشام طلعت: واجبنا توفير فرص للأسر الأكثر احتياجا..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 02:56 ص
هشام طلعت مصطفي
هشام طلعت مصطفي
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اسراء صبري
قال هشام طلعت مصطفي، رجل الأعمال، إننا نحاول دائما تطوير بلادنا بكل مفاهميم التطوير، مضيفا: يقطن مشروعاتنا حاليا أكثر من 700 ألف نسمة.

وتابع هشام طلعت مصطفي، خلال مداخلتة ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، : "دول ناس مجوش في الصحرا إلا لما أقتنعوا أن العيشة هنا بالنسبالهم أفضل، والخدمات أفضل، معقبا: الواحد بيبقي فخور أنة قدر يعمل حاجة لبلدة.


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وأشار رجل الأعمال، إلي أنه لا يحب أن يتحدث عن مساهماتة الاجتماعية، ولكن خلال السنوات الماضية تمكنا  من تقديم مساهمات كبيرة في مجال الاسكان الاجتماعي، سواء كان "حي الاسمرات أو أهالينا وغيرهم.

وأوضح نساهم في العديد من المبادرات في مستشفيات عديدة، بالإضافة إلي معهد القلب.

وأكد علي كون مايقوم به أمر أنساني ووطني، مضيفا واجب علي أى أنسان بيعمل في هذا الوطن توفير فرص للأسر الأكثر احتياجا.
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