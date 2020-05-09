انطلاق المرحلة الثالثة لمسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك" مع تحدي "الملك لير"

أعلن مسرح كايرو شو عن انطلاق المرحلة الثالثة من مسابقة "كايرو شو..ورينا موهبتك " لصناعة واكتشاف المواهب الجديدة في العالم العربي ، بتحدي خاص مستوحي من احد ابرز وأضخم إنتاجاته " مسرحية الملك لير " للنجم الكبير يحي الفخراني.





وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو ان هذه المرحلة سيتم خلالها تحديد مشاهد وأغاني من المسرحية للمتسابقين ليقوموا بتأديتها بطريقتهم الخاصة.





وأكد الهواري علي الاقبال الكبير والمواهب المتميزة التي تقدمت للتنافس عبر الصفحات الرسمية لكايرو شو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال المرحلتين السابقتين.