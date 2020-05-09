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سيارات

موتور1 يكشف عن سرعات غير حقيقية في السيارة

السبت 09/مايو/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من منا لم يشاهد سرعات غير حقيقية  في عدادت السرعة في جميع السيارات حتى الاقتصادية منها واكبر مثال على ذلك هو أننا نرى السيارات الهاتشباك الصغيرة قوتها لا تتعدى 100 حصان ولكننا نرى أن العداد يرصد سرعات تصل إلى 220 كم /س .

والسبب في ذلك هو ان 80 %  من السيارات التي تسير على الطريق لا يمكنها أن تصل إلى سرعة أعلى من 170 كيلو متر في الساعة وفقا لما جاء في موقع موتور 1

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها حب الأشخاص للقيادة على السرعات العالية فسنجد ان شركات السيارات تبيع وهم ان السياره تمتلك سرعات كبيرة  من أجل التسويق للسيارة وتحقيق مكاسب كبيرة .


كما أن هناك الكثير من الأشخاص يعقتدون ان عند شراء سيارة جديدة انه كلما ارتفعت سرعة السيارة فهذا يدل على انها تمتلك محرك أقوى من غيرها .

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أما من الجانب الإقتصادي تقوم شركات السيارات في المعتاد باستخدام مؤشر سرعة واحد في العديد من الطرازات حول العالم .


 كما يرغب كثير من قائدي السيارات تجربة الوصول للسرعة القصوى في العداد، وهو ما يؤدي إلى تخطي السرعة القصوى المسموح بها على الطرقات السريعة، مما يسبب العديد من حوادث الطرق.
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