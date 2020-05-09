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توك شو

بياكل بالشوكة والسكينة...هاني شنودة: كنت بهرب من عزومات عبدالحليم حافظ..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:58 ص
هانى شنودة
هانى شنودة
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حمزة شعيب
كشف  الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل بداياته الفنية وابرز ذكرياته، قائلا:" عبد الحليم حافظ كان بيعزمنى على الغداء والعشاء كثيرًا وأنا ازوغ منه.. كنت صغيرًا وكان لدي شلة معينة، مش فاضى لعبد الحليم، وكنت بقول لسه هروح أكل بالشوكة والسكينة معاه".

وتابع "شنودة" خلال حواره مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "إكستر نيوز"، إن فرقة "المصريين" أحدثت تغييرًا إيجابيًا في تاريخ المزيكا في مصر، مضيفًا: "الأغنية الشعبية تغيرت كثيرًا. وأنا بحب زحمة يا دنيا زحمة، وبحب احمد شيبة، وبحب أى حد شعبى يلعب الجيتار والدرامز".

ونوه إلى أنه كان يحب الموسيقى وهو ما جعل عائلته تعده بدخول كلية التربية الموسيقية، وبعد ذلك تنقل فى الفرق الموسيقى حتى انضم إلى فرقة "لبتيا شا"، 

وأكمل أن عبدالحليم حافظ كان يجلس مرة بجانبه وهو يعزف الموسيقى وسأله عن ما يستطيع عزفه من أعماله فقال له شنودة "أهواك" وحينها طلب منه العندليب أن يؤسس فرقة موسيقية.

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