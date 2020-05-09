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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي ينعي الطبيب المصري المتوفى بسبب فيروس كورونا عبر تويتر

السبت 09/مايو/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة جديدة له على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات و التغريدات " تويتر " 

و جاءت التغريدة كالاتي  : 

إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ/ د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.


الجدير بالذكر ان الدكتور طارق حسين مخيمر هو أول طبيب في الكويت، يتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) , ونقلت صحيفة "الأنباء" عن ابن الطبيب المصري  قوله إن والده أصيب منذ نحو أسبوعين.

وأوضح حسبما تنقل عنه الصحيفة أن والده الطبيب المصري أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله بمستشفى الصباح.


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