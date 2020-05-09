وزير الصحة الكويتي ينعي الطبيب المصري المتوفى بسبب فيروس كورونا عبر تويتر

نشر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة جديدة له على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات و التغريدات " تويتر "
و جاءت التغريدة كالاتي :
إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ/ د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ/ د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.— د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) May 8, 2020