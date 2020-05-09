اليوم.. 5 ألاف و856 طالبا يؤدون إمتحان اللغة الفرنسية بأسوان

يؤدى اليوم السبت 5 آلاف و 856 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى بأسوان إمتحانهم ( من المنازل ) فى مادة اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية ) وفق الجدول المعلن عنه من قبل الوزارة لإمتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019.





وتأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الإمتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا .





ومن جانبه قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الإمتحانات والرد على أسئلة وإستفسارات الطلاب وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.





وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) .





ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات .





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