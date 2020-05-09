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سيارات

6 نصائح لايقاف بكاء الطفل في السيارة

السبت 09/مايو/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
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أماني نوار
بكاء الأطفال من الامور  المزعجة  التي يواجهها  أصحاب السيارات خاصة السيدات ويسبب بكاء الطفل المتواصل في التوتر أثناء القياد وفي هذا التقرير نعرض بعض الحلول لمشكلة بكاء الاطفال وفقا لما جاء في موقع برايت سايد المتخصص في السيارات.

1-حاول تسلية الطفل عن طريق العديد من الالعاب والالكترونيات التي تعمل على إلهاء الأطفال عن البكاء لذلك يفضل جلب الالعاب في السيارة.

2- حاول أن تشغل نغمات مريحة لانها تعمل بعض النغمات التي تعبر عن الطبيعة على إلهاء الاطفال وتجلب لهم الراحة

3- يجب التأكد من راحة الطفل لانها أحيانا تكون المشكلة ناتجة عدم راحة الطفل في جلوسه على المقعد المخصص له

4-من المتعارف أن الطفل الصغير بتأثر بالأجواء المحيطة بشكل كبير لذا في حال وجود مشكلة في مكيف السيارة .

5- يجب اختيار التوقيت المثالي للخروج بالطفل كما يفضل أن يكون بعد تناوله للطعام حتى لا يكون جائعًا ويقوم بالنوم خلال الرحلة.

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6- يجب استشارة الطبيب في بكاء الطفل وذلك لمواجهة صعوبة في التنفس للتأكد من سلامة الطفل.
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