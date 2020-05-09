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أخبار البلد

المترو والسكة الحديد تواصلان حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 09:00 ص
تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات
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حمادة خطاب

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وهيئة السكة الحديد، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات.


وتم بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.


وكانت شركة المترو وهيئة السكة أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، 


ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.


كما يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.


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