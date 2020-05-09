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سيارات

نظف سيارتك ببلسم الشعر

السبت 09/مايو/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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أماني نوار
نظافة السيارة وأناقتها يساهم في راحة  قائدها وتختلف أدوات التنظيف التي يتم استخدامها ولكن الجديد في وسائل التنظيف هو بلسم الشعر والذي يساهم في تنظيف ولمعانها ؟
 

ووفقا لما جاء في موقع موتور 1 فإن بلسم الشعر يحتوي على مادتي اللانولين والسيليكون وهي مواد تجعل الشعر لامع كما أن هذه المواد ستجعل سيارتك لامعة أيضا .

 
وفي هذا التقرير سنعرض كيفة غسيل السيارة بالبلسم في السطور التالية .

-أولا يجب اختيار مكان مظلل لتنظيف السيارة لأن أشعة الشمس ستعمل على جفاف البلسم بصورة سريعة  مما يؤدي إلى عدم الأستفادة  الكاملة منه .

 
-ثانيا-قم بإضافة سائل غسيل السيارة على دلوء مملوء بالمياه ، ومن ثم استخدم قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها .
 
ثالثا –يجب أن تقوم بوضع مايعادل كوبين من الماء في الدلو ، وأضف نصف كوب من بلسم الشعر فيه وإبدأ في استخدام قطعة قماشية لتلميع سيارتك، ثم اشطف سيارتك جيدًا بالماء النظيف وقم بتجفيفها بقطعة قماش جافة، في النهاية ستجد سيارتك تلمع بطريقة مدهشة.
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