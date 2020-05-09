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سيارات

أضرار التعشيق الخاطئ في السيارة

السبت 09/مايو/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يرتكب العديد من قائدي السيارةات بارتكاب أفعال خاطئة أثناء القيادة تسبب الضرر للسيارة ومن هذه الأفعال إجراءات تغييرات خاطئة في أوضاع ناقل الحركة أو مايسمي (تعشيقة خاطئة) سواء كان يدوي أو أوتوماتيك .

 لذلك حذرت الهيئة  الألمانية للفحص الفني  من خطورة النقلات الخاطئة  في الفتيس وقالت أنه لا يقتصر ضررها على ناقل الحركة .

  

كما أوضحت الهيئة الألمانية بأن النقلات الخاطئة للفتيس تعرض أجزاء التروس الداخلية للتحميل الشديد  كما أن تكرار هذا الخطأ يؤدي إلى التآكل المبكر .

 

وذكر أحد خبراء في العالم السيارات خطروة التعشيقة الخاطئة في ناقل الحركة اليدوي على المحرك كما أن الانتقال بطريق  الخطأ من التعشيقة الرابعة إلى الأولى .

 

كما أن خفض عدد لفات المحرك بهذه الصورةة المفاجئة يسبب ارتباك في عمل الصمامات والمكابس ويؤدي إلى ثني المكبس أو كسره.

 

كما أن النقل الخاطئ لأوضاع الفتيس يشمل أيضا الفتيس الأوتوماتيك  كما أن السائقين يقومون أحيانا بالنفل من الوضع D إلى الوضع R  بسرعة كبيرة عند المناورة .

 

 

 

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