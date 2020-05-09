رقابة صارمة من عماد النحاس على البرنامج التدريبي اليومي للاعبى المقاولون

يحرص عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على الإشراف اليومي على البرنامج التدريبي الذي وضعه للفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار وباء كورونا.





ويتابع النحاس تدريبات اللاعبين برفقة جهازه الفني، عبر تطبيق الفيديو كونفرانس الذي أصبح وسلية التواصل في الكثير من الأندية منذ توقف النشاط.





وحذر الجهاز الفني للمقاولون، لاعبو ذئاب الجبل من زيادة الأوزان في شهر رمضان المبارك، خاصة مع تنوع الأطعمة والحلويات، التي قد تؤثر سلبًا على اللاعبين في ظل توقف النشاط.





وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، قد أكد أن الفريق يحتاج ما لايقل عن 4 إلى 6 أسابيع فترة إعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام من جديد، بعد فترة الراحة الطويلة التي أجبر عليها اللاعبين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.





وأضاف عضو المقاولون في تصريحات خاصة لصدى البلد: لا أتوقع أن تمنحنا اللجنة الخماسية فترة أقل من ذلك لإعداد الفريق، من أجل وقاية اللاعبين من التعرض للإصابة حال العودة لممارسة النشاط.





كان المقاولون العرب قد أصدر بيانًا قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادى قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.