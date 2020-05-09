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فن

وليد أبو المجد يكشف لـ صدى البلد كواليس خيانة عهد

السبت 09/مايو/2020 - 08:51 ص
وليد أبو المجد
وليد أبو المجد
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آيه عاطف
عبّر وليد أبو المجد، أحد مؤلفي مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على المسلسل منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي 2020.

قال وليد أبو المجد في تصريح لـ "صدى البلد": "دراما المسلسل مترابطة، وحقيقية ومصرية فقد حرصنا على أن لا يكون هناك أي شيء متوقع في الحلقة، فنحن نجعل المتفرج يشعر أن هذه هي نهاية الشخصية ولكنه يكتشف أنها بدايتها وهناك تحولات مستمرة، مثل البشر".

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وتابع قائلًا: "كما أن الممثلين أنفسهم كانوا يعتقدون إنها نهاية تحولات شخصيتهم في المسلسل لكنهم كانوا يتفاجئون انها البداية، بجانب أنهم كانوا منبهرين بقفلات الحلقات".

بينما اختتم حديثه: "نحن أربعة مؤلفين، المسلسل تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار وليد أبو المجد، وأمين جميل ومحمد أبو السعد، نحن فريق عمل متفهمين جدًا ونذاكر سويًا لا نريد أن نقدم مجرد عمل، نريد أن نقدم مسلسل يعيش لسنوات طويلة". 

يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وإخراج سامح عبد العزيز.

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