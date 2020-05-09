أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 9 - 5 - 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى إم سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 9-5-2020.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 2.5 جنيه
البطاطس 2.5 جنيه
الخيار 6 جنيهات
البصل 7 جنيهات
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 2.5 جنيه
البطاطس 2.5 جنيه
الخيار 6 جنيهات
البصل 7 جنيهات
الباذنجان 3 جنيهات
الجزر من 5 جنيهات
الثوم 7 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الثوم 7 جنيهات
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال9 جنيهات
الكانتلوب 6 جنيهات
الفراولة 7 جنيهات
التفاح الأمريكي 23 جنيها