أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 9 - 5 - 2020





وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2.5 جنيه

البطاطس 2.5 جنيه

الخيار 6 جنيهات

البصل 7 جنيهات