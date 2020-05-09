جزار بدرجة طبيب.. تعديلات برلمانية جديدة على مهنة الجزارة والعاملين بها

يسعى مجلس النواب إلى تقنين مهنة الجزارة للقضاء على ظاهرة عرض واستخدام اللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتي انتشرت مؤخرا في عدد من المحلات والجزارات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تحدث نتيجة الغش أو عدم دراية البائع.





من هذا المنطلق، تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لتوجيهه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية لتخريج فني جزارة تتبع الطب البيطري.





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وتهدف هذه المدرسة إلى دراسة الانتاج الحيواني بمختلف أشكاله من تغذية إلى طب بيطري، بجانب أساليب الرعاية في الحظائر، والمراحل الصحيحة لذبح وسلخ الحيوانات، فضلا عن دراسة مهارات البيع.







