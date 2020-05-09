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برلمان

جزار بدرجة طبيب.. تعديلات برلمانية جديدة على مهنة الجزارة والعاملين بها

السبت 09/مايو/2020 - 09:12 ص
جزار
جزار
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يسعى مجلس النواب إلى تقنين مهنة الجزارة للقضاء على ظاهرة عرض واستخدام اللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتي انتشرت مؤخرا في عدد من المحلات والجزارات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تحدث نتيجة الغش أو عدم دراية البائع.

من هذا المنطلق، تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لتوجيهه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية لتخريج فني جزارة تتبع الطب البيطري.


وتهدف هذه المدرسة إلى دراسة الانتاج الحيواني بمختلف أشكاله من تغذية إلى طب بيطري، بجانب أساليب الرعاية في الحظائر، والمراحل الصحيحة لذبح وسلخ الحيوانات، فضلا عن دراسة مهارات البيع.


وتتبع هذه المدرسة الفنية قطاع الطب البيطري بوزارة الصحة كالتمريض والأشعة والتحاليل لتخريج فني مؤهل ومدرب على العمل بشكل مهني، بجانب حصوله على شهادة تخرج من هذه المدرسة، على أن يتم ربطها في النهاية بسوق العمل. 
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