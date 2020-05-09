أحمد مسعود: لا أشعر بطقوس شهر رمضان مثل كل عام.. ومباراة السوبر أمام الأهلي غيرت حياتي

قال الحارس أحمد مسعود، حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي، إنه لا يشعر بطقوس شهر رمضان المبارك مثل كل عام، فالأمر مختلف هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق المساجد ومنع التجمعات.



وتشهد المسابقات الكروية والرياضية في مصر توقفا حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا أحد يعلم هل الأنشطة الرياضية ستسكمل أم ستلغي.



وقال الحارس أحمد مسعود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "شهر رمضان هذا العام مختلف عن الأعوام الأخيرة من حيث عدم الصلاة في المساجد وعدم صلاة التراويح في جماعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإلغاء التجمعات والدورات الرمضانية وغيرها من الأمور التي تشعرنا بغياب متعة وطقوس شهر رمضان الكريم".



وأضاف مسعود: "في شهر رمضان أعتدت الإفطار مع والدتي وإخوتي في بيت العائلة، وأحب تناول البط والبطاطس باللحم والأرز والشوربة".



وتابع: "أقوم ببرنامج تأهيلي يومي في البيت حتى أحافظ على لياقتي البدنية، وأبدأ بالتمرينات من الساعة 10 مساءً لمدة ساعة ساعة ونصف، وهذا فرق معي كثيرا وسيساعدني عندما نعود للعب المباريات من جديد".



وبسؤال أحمد مسعود عن رأيه في عودة النشاط أم لا قال: "رأيي إلغاء الموسم الحالي وعدم استكمال بطولة الدوري، فالأمر صعب ومصابو كورونا في ازدياد كل يوم، كما أننا نحتاج فترة إعداد لا تقل عن شهر قبل عودة بطولة الدوري المصري، فهل اتحاد الكرة سيوفر لنا هذا الوقت وسيضمن لنا السلامة لجميع اللاعبين والمدربين؟ أنا بصراحة ضد عودة النشاط حتى تهدأ الأمور في مصر ويختفي الوباء تدريجيا".



وعن أكثر مباراة لن ينساها قال: "بكل تأكيد مباراة النادي الأهلي في بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات، وخسارتنا بهدف نظيف في الوقت الإضافي، وللأسف أنا من تسببت في الهدف واعطيت هدف بسهولة لوليد أزارو، فمنذ هذه اللقطة وحياتي تغيرت تماما وكانت نقطة تحول في مسيرتي".



واختتم قائلا: "أتمنى من الجميع الالتزام والبقاء في البيوت وعدم الاختلاط بأحد واتباع إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة حتى نخرج كلنا من تلك الأزمة ونحافظ على أنفسنا وعلى أهالينا وأصدقائنا".

