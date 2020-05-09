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رياضة

بعد تحول لاعب بني سويف إلى مبيض محارة.. نجوم الكرة قبل الشهرة.. عمرو زكي بائع أنابيب.. والشحات عامل في بنزينة

السبت 09/مايو/2020 - 11:44 ص
محروس محمود وعمرو
محروس محمود وعمرو زكي وحسين الشحات
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محمد السعيد
العمل ليس عيبا، العيب أن تجلس في منزلك مستسلما ومتكبرا على بعض المهن للإنفاق على نفسك وأسرتك، كونك لاعبا كرة القدم، ولكن الظروف هي من جعلتك تجلس في المنزل وتعاني من أزمة مالية، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا.

حاز الشاب محروس محمود، لاعب فريق بني سويف، على احترام الجميع مؤخرا، بعدما لجأ إلى العمل كمبيض محارة وبائع كنافة للإنفاق على نفسه وأسرته.


السعي يجلب الرزق، كافأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي اللاعب محروس محمود على سعيه للإنفاق على نفسه وأسرته في ظل توقف النشاط، بتعيينه بقناة "أون تايم سبورتس".

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مهن نجوم كرة القدم قبل الشهرة:

1- عمرو زكي:

كان عمرو زكي يعمل بائعا للأنابيب قبل انضمامه إلى المنصورة في بداية مسيرته الكروية، ليتحول بعد ذلك إلى واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ مصر.

2: عبد الظاهر السقا:

عمل عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق نقاشا، قبل أن يصبح أحد أنجح اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر.

3-  حسين الشحات:

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه كان يعمل في محطة بنزين في بدايته، بسبب ظروفه المادية الصعبة.

4- محمود عبد العاطي دونجا:

اضطر محمود عبد العاطي دونجا للعمل كـ " شيف" قبل تحوله إلى لاعب كرة قدم، للمساهمة في مساعدة أسرته ماديا.

5-  مجدي قفشة:

قال محمد مجدي، لاعب النادي الأهلي، في أحد الحوارات التليفزيونية، أن سبب تسميته بـ " قفشة"، هو مساعدته لأهله وهو صغير بالعمل في بيع الفراخ.

6- أحمد دويدار:

أكد أحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربي، أنه اضطر للعمل كـ " تباع على سيارة ميكروباص" للإنفاق على أسرته، بعد  وفاة والده.

7- أحمد شرويدة:

عمل أحمد شرويدة مهاجم فريق حرس الحدود، " صبي في مقهى" قبل أن يتجه إلى لعب كرة القدم.
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