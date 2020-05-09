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منوعات

أب مجنون في كاليفورنيا.. ألقى بابنته في جرف حتى ماتت

السبت 09/مايو/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دون رحمة أقدم أب على قتل طفلته الصغيرة وطعن زوجته الحامل في شهر السادس، دون أية أسباب واضحة من قبله، ولم يكتف بذلك بل قام بقتل آخرون أثناء رحلته لقتل أبنته.

 قام أب من كاليفورنيا بقتل ابنته البالغة من العمر عامًا واحدًا برميها من جرف، وطعن زوجته الحامل في شهرها السادس وضربها بشدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

بدأ الأمر من أمام  ساحة انتظار سيارات كنيسة في إنديان ويلز، عندما تشاجر الأب الذي يدعى "آدم سلاتر" مع زوجته"آشلي جروم" قبل أن يفر مع ابنتهما مادلين بايتون سلاتر.

وفي طريقه انقلبت السيارة بعد مطاردته لسيارة أخرى بها رجلين، وعندما انقلبت السيارة، توقف رجل للمساعدة وسحب مادلين من السيارة المقلوبة، ولكن "سلاتر" قام بطعنه وجذب البنت إليه، ويأخذها إلى حافة الهاوية.

وكتبت الأم "جروم" 23 سنة ، التي تقضي حياتها بين الحياة والموت في صفحة GoFundMe:"كانت ابنتي الحب المطلق لحياتي ، وكانت تعني لي كل شيء وأكثر".

وكان قد شاهد العديد من الشهود المشتبه به يأخذ الطفل ويلقيها فوق جرف في واد، ثم هرب سيرا على الأقدام إلى الوادي، وبعد مطاردة قصيرة ، قام الضباط باعتقال الأب قبل أن ينتشل جثة ابنته.
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