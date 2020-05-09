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مرأة

ظهر بـ مسلسل مخرج 7.. ما المفلق الحساوي ؟

السبت 09/مايو/2020 - 12:02 م
المفلق الحساوي
المفلق الحساوي
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هاجر هانئ
ما هو المفلق الحساوى من أكثر الأسئلة انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن تم ذكره فى  إحدى مشاهد المسلسل السعودي الكوميدى مخرج 7 .

المفلق الحساوي من الأكلات المعروفة على مائدة الطعام السعودية، فهو نوع من القمح يشبه الأرز و يطهى مع الأسماك و اللحم و الدجاج أيضا.

 يعد المفلق الحساوى من الأطباق المفضلة  التى يحرص على الكثير من السعوديين على تواجدها على موائد الطعام و بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك نظرا لمذاقه الشهى و قيمته الغذائية.

طريقة عمل المفلق الحساوى 
مقادير المفلق الحساوي
كيلو جمبرى
4 كوب أرز المفلق
6 حبة طماطم، مقطعة قطع صغيرة
2  بصل متوسط الحجم، مفرومة فرمًا ناعمًا
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
2 عود قرفة
3 قرنفل
ملح


طريقة تحضير المفلق الحساوي
-اقلي البصل بالزيت النباتي في قدر حتى يذبل. أضيفي الروبيان، وقلبيه قليلًا إلى أن يصبح لونه زهري، ثم أضيفي الطماطم واتركي المزيج على النار لمدّة 5 - 10 دقائق.
-أضيفي البهارات، عود القرفة، وحب القرنفل ثم أضيفي 10 أكواب ماء واتركي المزيج يطهى على نار متوسطة.
-في هذه الأثناء، حمصي المفلق في مقلاة على نار متوسطة، قلبيه جيدًا إلى أن يحمر لونه.
-اغسلي المفلق المحمص وصفيه من الماء.
-عندما يبدأ ماء  الجمبرى بالغليان، خففي النار وأضيفي المفلق المغسول.
-اتركي المفلق يطهى على نار خفيفة مع التحريك من حين إلى آخر، حتى ينضج  لمدة 30 دقيقة تقريبًا.




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