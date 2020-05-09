ظهر بـ مسلسل مخرج 7.. ما المفلق الحساوي ؟

ما هو المفلق الحساوى من أكثر الأسئلة انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن تم ذكره فى إحدى مشاهد المسلسل السعودي الكوميدى مخرج 7 .





المفلق الحساوي من الأكلات المعروفة على مائدة الطعام السعودية، فهو نوع من القمح يشبه الأرز و يطهى مع الأسماك و اللحم و الدجاج أيضا.





يعد المفلق الحساوى من الأطباق المفضلة التى يحرص على الكثير من السعوديين على تواجدها على موائد الطعام و بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك نظرا لمذاقه الشهى و قيمته الغذائية.





طريقة عمل المفلق الحساوى

مقادير المفلق الحساوي

كيلو جمبرى

4 كوب أرز المفلق

6 حبة طماطم، مقطعة قطع صغيرة

2 بصل متوسط الحجم، مفرومة فرمًا ناعمًا

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 عود قرفة

3 قرنفل

ملح





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طريقة تحضير المفلق الحساوي

-اقلي البصل بالزيت النباتي في قدر حتى يذبل. أضيفي الروبيان، وقلبيه قليلًا إلى أن يصبح لونه زهري، ثم أضيفي الطماطم واتركي المزيج على النار لمدّة 5 - 10 دقائق.

-أضيفي البهارات، عود القرفة، وحب القرنفل ثم أضيفي 10 أكواب ماء واتركي المزيج يطهى على نار متوسطة.

-في هذه الأثناء، حمصي المفلق في مقلاة على نار متوسطة، قلبيه جيدًا إلى أن يحمر لونه.

-اغسلي المفلق المحمص وصفيه من الماء.

-عندما يبدأ ماء الجمبرى بالغليان، خففي النار وأضيفي المفلق المغسول.

-اتركي المفلق يطهى على نار خفيفة مع التحريك من حين إلى آخر، حتى ينضج لمدة 30 دقيقة تقريبًا.















