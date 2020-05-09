لإطلاق ثاني قوافل مصر الخير.. محافظ الغربية يستقبل علي جمعة ووزيري الشباب والتضامن

استقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اليوم بديوان المحافظة،الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة داخل مكتبه بديوات المحافظة بطنطا.

ويأتي ذلك فى إطار مبادرة إطلاق ثاني قوافل الخير لمؤسسة مصر الخير ، ضمن فعاليات حملة "إفطار صائم".

وأشاد محافظ الغربية بتلك المبادرة التى تسعي لتوفير سبل الدعم الكامل لكافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا من الفقراء من خلال توزيع السلع الغذائية والمستلزمات اللازمة لإعاشتهم.

جدير بالذكر ، أن مؤسسة مصر الخير أطلقت أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية الشاملة والتي تضم مواد غذائية للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.