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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية يدعم مبادرة مصر هتعدي

السبت 09/مايو/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوى، دعمه لمبادرة «مصر هتعدي»، والتي أطلقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات.

وأكد البدوي أن من أهم أسباب دعم الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية لهذه المبادرة، هو السعي لاستقرار المجتمع من خلال استهداف الفئات العمالية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وطالب البدوي جميع أطراف منظومة العمل حكومة وأصحاب أعمال والعمال، بالإضافة إلى المجتمع المدني بالتكاتف من خلال هذه المبادرة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر خلال المرحلة الماضية، والذي تحمل تبعاته الشعب المصري وكانت نتيجته ارتفاع معدلات النمو خلال الأشهر الماضية.
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