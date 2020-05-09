لمواجهة كورونا.. الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية يدعم مبادرة مصر هتعدي

أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوى، دعمه لمبادرة «مصر هتعدي»، والتي أطلقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات.





وأكد البدوي أن من أهم أسباب دعم الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية لهذه المبادرة، هو السعي لاستقرار المجتمع من خلال استهداف الفئات العمالية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



