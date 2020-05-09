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محافظات

هبوب رياح وهطول أمطار في بعض مناطق سيناء

السبت 09/مايو/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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احمد صالح
تعرضت محافظة شمال سيناء، اليوم، السبت، إلى هبوب رياح خفيفة، صاحبها هطول خفيفة على بعض المناطق دون وجود أي تأثير على الحركة التجارية في المدن.

وقد تسبب الرياح في زحف الرمال على الطرق السريعة والفرعية والتي تراكمت بعضها على الأسفلت، مما أدى إلى إغلاق جزئى لبعض الطرق، كما سارع المزارعين بحماية زراعاتهم حتى لا يلحق بها الضرر نتيجة زحف الرمال أو شدة هبوب الرياح خاصة الزراعات أسفل الانفاق البلاستيكية. 

وأكد اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة مع مجالس المدن، كما تم التأكيد على تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن بالتنسيق مع هيئة الطرق، للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث. 

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