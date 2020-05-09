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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط شجرة عليهما جنوب الأقصر

السبت 09/مايو/2020 - 01:41 م
مصرع شخص واصابة اخر
مصرع شخص واصابة اخر اثر سقوط شجرة
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شمس يونس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر سقوط شجرة عليهم اثناء نومهم بمدينة إسنا جنوب الأقصر.


تلقت مديرية امن الاقصر اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بسقوط شجرة بمنطقة محطة اسنا شرق المدينة مما اسفر عن وفاة شخص واصابة اخر.


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وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارة الاسعاف الى موقع الحادث وتبين ان المتوفي هو " كريم محمد " 30 عاما مقيم بمحافظة بنى سويف و المصاب هو " سيف نبيل ابو الحمد " 16 عاما مقيم ببندر مركز اسنا .


وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي اسنا المركزى ونقل المصاب الى مستشفي الاقصر الدولى وتحرر محضرا بذلك وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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