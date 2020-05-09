رئيس الشركة المتورطة في محاولة خطف رئيس فنزويلا يكشف حقيقة علاقة أمريكا بالحادث

نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بأنها العقل المدبر وراء المحاولة الفاشلة لخطفه في فنزويلا، لكن واشنطن تنفي أي تورط لها في الهجوم الفاشل ضد مادورو. اتهم الرئيس الفنزويليالولايات المتحدة بأنها العقل المدبر وراء المحاولة الفاشلة لخطفه في فنزويلا، لكن واشنطن تنفي أي تورط لها في الهجوم الفاشل ضد مادورو.





أكد درو وايت، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العسكرية الخاصة سيلفركورب يو اس ايه - الشركة التي تتهمها كاراكاس بتدبير وتنفيذ المحاولة - مع موقع إخباري أمريكي أن الإدارة الأمريكية لم تتورط أو اي من المسؤولين الأمريكيين في المحاولة الفاشلة لاختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو على الإطلاق.









وشدد وايت على أنه عندما "بدا أن العملية المخططة للإطاحة بمادورو لم تكن نشاطًا لوزارة الخارجية"، فقد زعم أنه قرر أنه "لا يمكن أن يكون جزءًا من أي من هذا وأنه لا يريد أي شيء للقيام به ".





وبث التلفزيون الفنزويلي لقطات من اعتراف أحد البحارة المرتزقة القادمين من كولومبيا مدججين بالسلاح، والذين تم اعتقالهم بواسطة قوات من الجيش الفنزويلي.





لوك ألكسندر دينمان، أحد المرتزقة المعتقلين في أعقاب الغارة الفاشلة التي وقعت الأحد الماضي، يزعم أنه أمريكي الجنسية، ضمن أشخاص آخرين مدججين بالسلاح قادمين من كولومبيا، استطاع الجيش الفنزويلي تحييد خطرهم والقبض على اثنين منهم، فيما استسلم المزيد من المرتزقة في الأيام التي تلت الواقعة.





وفي حديثه إلى المحقق، أوضح دينمان أن المهمة كانت "لقاء الفنزويليين في كولومبيا، وتدريبهم والقدوم معهم إلى فنزويلا لاحتلال كراكاس واحتلال المطار الرئيسي للعاصمة".





وتابع: "التعليمات التي تلقيتها ... هي التأكد من سيطرتنا على المطار من أجل المرور الآمن لـ مادورو بعد خطفه".





واستطرد "دينمان" إنه سافر إلى كولومبيا في 16 يناير بعد أن اتصل به الرئيس التنفيذي لشركة أمريكية، وأضاف "المرتزق" إنه لم يتلق في البداية الكثير من التفاصيل حول مهمته، وأشار إلى أنه توقع أن يتم دفع ما بين 50000 إلى 100000 دولار.



