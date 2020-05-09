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برلمان

إصدارات متنوعة لمركز دراسات مستقبل وطن خلال شهر أبريل 2020

السبت 09/مايو/2020 - 01:35 م
إصدارات مستقبل وطن
إصدارات مستقبل وطن
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ماجدة بدوى
أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بالحزب، نحو 40 دراسة وتقريرا وتقدير موقف وورقة سياسات خلال شهر أبريل الماضي، ناقشت وحللت أهم القضايا المثارة داخليا ودوليا، برؤية وطنية تستهدف خلق حالة من الحوار العام حول تلك القضايا، وتطوير بدائل وسياسات واقعية لصانع القرار الحزبى والسياسى في ضوء الخبرات التاريخية المصرية والتجارب الدولية.


 وجاءت بعض العناوين والموضوعات محل تناول مركز مستقبل وطن خلال شهر إبريل 2020 كالآتى:

• ارتفاع الفَجْوة التمويليَّة بمُوازَنة العام المالي المُقبل.
• الأَزْمة الاقْتِصَاديَّة العَالَميَّة المُرتقَبة لعام 2020.
• الأنشطة الإرهابيَّة في ظلِّ تَفَشِّي فيروس كُورونا.
• التِّعداد الاقْتِصَادي الخامس لمِصر.
• التَّوَتُّر العَسكَري بين السُّودان وإثيوبيا في مِنطقة الفشقة على الحدود المُشترَكة.
• المَخْزُون الإستراتيجي من السِّلع الغذائيَّة الأساسيَّة.
• أوضاع العمالة غير المُنتظمة في مِصر فى ضوء أزمة كُورونا.
• تحرُّكات الحكُومة المِصريَّة لإعادة فَتْح الاقْتِصَاد.
• قِراءَة اقْتِصَاديَّة لقانون المَشرُوعات الصَّغيرة والمُتوسِّطة ومُتناهية الصِّغَر الجديد.
• قرارات الرئيس السيسي والحكُومة المِصرية لمساندة القطاع الخاص فى ظل أزمة كورونا.
• قِطاع السِّياحة في مِصر في ظل أَزْمة كُورونا.
• لُجوء بعض الدول إلى تَخفِيف الإجراءات الاحترَازيَّة لمواجهة كُورونا.
• تَعلِيق الرَّئيس الأمريكي ترامب للمُساهَمة الأمريكيَّة في تَموِيل مُنَظَّمة الصحة العَالَميَّة.
• تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مُسَلْسَل الاخْتِيَار
• تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وَاقِعَة اعترض بعض أهالي قرية شبرا البهو على دفن طَبِيبة الدقهليَّة.
• وضع الأيتام في السياسة المصرية.
• رعاية كبار السِّن في مِصر.
• الأفاق المستقبلية لسوق النفط.
• المَشرُوعات الصَّغيرة والمُتوسِّطة في مِصر في ظلِّ أزمة كُورونا.
• تَحسُّن وَضْع المِيزان التِّجاري المِصري خلال الربع الأول من العام 2020.
• وَاقِع وآفاق الاقْتِصَاد المِصري في ظل أَزْمة فيروس كُورونا المُستجد.
• واقع وآفاق الاقْتِصَاد العَالَمي فى ظل أَزْمة كُورونا.
• الاتِّفاق بين نتنياهو وغانتس على تَشكِيل حكُومة طوارئ إسرائيليَّة.
•ا لهُدنَة الأُمميَّة لمُكافَحة كُورونا باليَمَن.
• تَصاعد التَّوَتُّر بين الولايات المُتَّحدة والصين في ضَوْء اتهامات واشنطن لبكين بنشر كُورونا.
• تصاعد التوتر في العَلاقات السُّعوديَّة الرُّوسيَّة.
• مُستقبل كُرة القدم ما بعد أزمة فيروس كُورونا.
• مُقترَحات لعودة الدَّوري المِصري.
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