انتصار على كورونا.. السعودية تعيد فتح 6 أحياء في المدينة المنورة اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، رفع العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة سبق وتم إغلاقها في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.





وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.





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وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سمح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.





وقالت وزارة الداخلية إنها تعلن ذلك ، لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.