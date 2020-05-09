خلال جولة بـ استاد طنطا.. وزير الرياضة: نستهدف تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية بالمحافظات

قام اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لاستاد طنطا الرياضي، رافقه خلالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات.



وتفقد وزير الرياضة الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى جاهده لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.



وتابع وزير الرياضة أن ستاد طنطا سيخدم كل أبناء محافظة الغربية بعد تطويره وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية، مؤكدا على أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بما يخدم الأسر المصرية.







وأوضح صبحي أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية مثل"The Club"، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها إلى إحدى الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل "City Club".







ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات المهمة بوزارة الشباب والرياضة.





وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهدة في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل أفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك الأندية.



