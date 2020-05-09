مدبولي و 4 وزراء يتفقدون مشروعات محافظة القليوبية .. أبرزها افتتاح مستشفى كفر شكر في يوليو.. رئيس الوزراء: المشروعات الخدمية تأتى على أجندة اهتمامات الحكومة .. والصناعة مستقبل مصر

رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية لمشاريع محافظة القليوبية:

نؤكد على أهمية هذه المشروعات فى تيسير الحياة على المواطنين ودفع حركة نقل البضائع وتقليل زمن الرحلات





اشكر مسئولى المصنع والعاملين به على جودة المنتجات وتوجههم لتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات

المحطة تدخل الخدمة منتصف العام المقبل لخدمة 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر

الانتهاء من أعمال التطوير يونيو المقبل والتشغيل يوليو لخدمة 200 ألف نسمة



في ثاني جولة رمضانية لرئيس الوزراء، قام الدكتور مصطفي مدبولي ، بجولة تفقدية بمحافظة القليوبية ورافقه ٤ وزراء ومحافظ القليوبية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وجه مدبولي خلال الجولة بسرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيدها ، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المواقع وفى مقدمتها مواقع العمل واﻻنتاج، وذلك فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

وفى مستهل الزيارة التى رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قام رئيس الوزراء بجولة فى مستشفى كفر شكر المركزى، وتفقد اعمال التطوير الجارية بها، ووصلت نسبة تنفيذها الان إلى 98%، بتكلفة تقديرية تصل الى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المستشفى والخدمات العلاجية التى تقدمها فى مختلف التخصصات، والتى تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، بالإضافة الى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والانف واﻷذن، والاطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، وذلك من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 106 أسرة، بالإضافة الى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تمت اﻻشارة خلال الشرح إلى أن مستشفي كفر شكر تعتبر مستشفي مركزيا متعددة التخصصات تقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 الف نسمة، ومقامة على مساحة كلية تصل الى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 الف م2 من إجمالي المساحة الكلية.

وفى ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ اعمال التطوير بالمستشفى، والتزام كافة العاملين بالموقع بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال فى أقرب وقت، ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالى المنطقة.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التى قام بها اليوم الى محافظة القليوبية، الاعمال الانشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، فى أرجاء المحطة الى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله الى ان الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45الف م3/يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع ان يتم الإنتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 الف نسمة من اهالى مركز كفر شكر.

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها فى إطار التعامل مع ازمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الاعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى اقرب وقت.

وأكد أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتى على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم الى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم اقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى اجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، والتى رافقه خلالها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير اراض من املاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والادارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.

كما أشار إلى ان مشروع "وظيفتك جنب بيتك" تم تنفيذه في ٢٠١٦، وتم من خلاله تشغيل عدد ١٢ مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية، كمرحلة أولى وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بسكانها، كما تمت الاشارة إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف توفير 2500 فرصة عمل مباشرة وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع ما بين 800 - 1400 م 2 بعدد من قرى المحافظة.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، وذلك من أجل تنفيذ المشروع مع تقديم كافة المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية، كما تم الاتفاق مع كبار شركات الملابس الجاهزة والتي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج على رعاية مصانع مشروع وظيفتك جنب بيتك لمدة ثلاث سنوات – مدة سداد القرض – عن طريق التعاقد معهم للتشغيل الخارجي تحت اشراف ورقابة الشركة الراعية للاطمئنان على جودة المنتجات وانتظام معدلات الانتاج وهو الأمر الذي يضمن نجاح المشروع واستدامته ويؤمن الفرص التسويقية اللازمة لنجاح المشروع واستمرار التشغيل بمعدلات اقتصادية مناسبة .

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع مسئولى المصنع، عبر خلاله عن تقديره للجهد المبذول، وجودة المنتجات من الملابس الجاهزة التى يتم تصديرها، وكذا اهتمام المصنع بالتحول فى هذه الفترة لصنع المستلزمات والملابس الطبية والكمامات، لتوفيرها فى الأسواق لمواجهة فيروس كورونا.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى حوارا مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصنع، وجه لهم فيه الشكر على جهودهم المبذولة فى هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية، عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق "بنها / المنصورة"، والذى يبلغ طوله 73 كم.

وخلال الجولة التى رافقه فيها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، كوبري كفر شكر، والذي تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الخاصة به، وكذا ما يتعلق بكباري صهرجت وبشلا وطنامل، وفتحها أمام حركة المرور.





كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء كوبري اسنيت، بكفر شكر، والذى تم الانتهاء من اعمال اتجاه بنها / المنصورة بطول 912م بالكوبري، وفتحه أمام حركة مرور السيارات، وجار العمل على الانتهاء من الاتجاه القادم من المنصورة إلى بنها بطول 650م، والمخطط الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 281 مليون جنيه.





واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة، حيث أشار إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ 1.317مليار جنيه، موضحًا ان نسبة تنفيذ الـ5 كبارى التي يشملها المشروع بلغت 96.8%، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 78%، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية الشهر القادم، مضيفًا ان الانتهاء من 96.8 ٪ من كباري المشروع ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، كما ساهم ذلك فى تخفيض استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.





وأشار وزير النقل خلال الشرح إلى أن مشروع طريق بنها /المنصورة يشمل أيضا تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات، مضيفًا انه بالانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا الى ان رفع كفاءة طريق بنها المنصورة سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.





كما تفقد رئيس الوزراء عقب ذلك مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وفى هذا الصدد أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحًا أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفا أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) سيتم البدء في تنفيذها فورًا، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل.





وأوضح وزير النقل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد 7 كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهي كباري (قلما - الشرقاوية - طوخ/ طنبشا- دسونس /أم دينار - جنبواي - كفر الدوار -كوم اشو) بإجمالي تكلفة تصل إلى مليار و39مليون جنيه، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الإختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.





وأكد وزير النقل على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحًا أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.





من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات الكبرى فى مجال النقل، فى تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، ومن هنا تأتى ضرورة استمرار وتيرة العمل فى كل المواقع، لتحقيق الفائدة لعموم المصريين، خاصة مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.