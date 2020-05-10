توفر معاناة ربات البيوت .. فتاة من البحيرة تستغل حجر كورونا في صناعة حلوى رمضان وكحك العيد

آية يوسف شحاتة عامر بنت مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أم لثلاثة أطفال حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة طنطا إحدى الخريجات التى لم تنتظر الوظيفة الميرى، وقررت أن تنمى موهبتها فى تصنيع الحلويات وكحك العيد وتسويقها عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وبرز دور آية فى أزمة كورونا كباقى عظيمات مصر التى يظهرن فى وقت الأزمات وقررت توفير معاناة ربات البيوت خاصة المرأة العاملة فى شراء حلويات رمضان وكحك العيد خشية على أرواحهم من انتقال عدوى فيروس كورونا كما قررت مساعدة زوجها فى مواجهة أعباء الحياة المعيشية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.





موقع صدى البلد الاخبارى التقى بآية يوسف عامر ليرصد تجربتها فى خوض سوق تصنيع الحلويات وكحك العيد وتسويقها عبر الإنترنت كنموذج للمرأة المكافحة العملية والتى لم تنتظر الوظيفة الميرى.









أكدت أية عامر أنها تهوى عمل الحلويات منذ صغرها وكانت تقوم بعمل حلويات لوالدها منها الكريم كراميل وكاسترد وجميع أنواع الكيك لتقدمها له فور عودة من عمله كمدير مكتب وكيل كلية اللغة العربية لشؤون الدراسات العليا مشيرة إلى متابعتها لبرامج الطبخ والحلويات على الانترنت واليوتيوب و أنها بتقتدى بالشيف احمد القاضي أمينة محمد ومشمشة محمد من الشيفات الشهيرات أيضًا.









وقالت آية عامر لـ "صدى البلد" إنها قررت خوض سوق تصنيع الحلويات وتسويقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمساعدة زوجها فى مواجهة أعباء الحياة المعيشية وقامت بتدشين جروب على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم حلويات أم سارة عليه ٤٤٦٥ عضوًا وعميلا .









وأشارت آية إلى أنها بدأت تمارس مهنتها منذ عام وقررت التوسع أكثر فى التسوق منذ بداية جائحة كورونا لتوفير معاناة ربات البيوت وخروجهن للشارع وخشية على ارواحهن من إنتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.









واضافت آية أنها تجرى مسابقات دينية أسبوعيًا على الجروب الخاص بها بهدف التوعية الدينية وغرس وتقوية الوازع الدينى فى نفوس رواد الفيسبوك بدلًا من الانسياق وراء الشائعات مؤكدة بأنها تمنح تورتاية جائزة للفائز فى المسابقة مشيرة إلى أنها.





وتابعت آية أنها تقوم بتصنيع حلويات رمضان من كنافة بالقشطة والمكسرات والكريمة والمانجو والسينابون والكونو وطواجن كيندر الرائعه وطاجن السعاده بصوص التوفى البيتى الخطير وتقوم أيضا بتصنيع نوع حلوى جميل جدا اسمه "المتدلعة " من أكثر أنواع الحلويات التى تطلب منها لافتة إلى أنها بتسخدم أجود الخامات فى تصنيع الحلويات ويتم تسويقها اون لاين عبر الفيسبوك بأسعار ارخص من السوق.









وأكدت آية إلى قيامها حاليا بتلقى حجوزات كحك العيد لتسليمه يوم٢٥ من شهر مايو الجارى وأنها تقوم بتصنيع كحك العيد حسب رغبة الزبون اذا كام محتاجه بالسمن البلدى أو النيوزلندي أو بسكتة فيرن وكله حسب السعر الخاص به لافتة إلى أن الإقبال كبير على كحك العيد المصنوع بالسمن البلدى.









وأشارت آية إلى أن قائمة اسعار كحك العيد عندها أرخص كثير من محلات بيع الحلويات حيث تتضمن قائمة الأسعار الخاصة بها الآتية"كحك ب80 جنيها بسمنه خليط -بالسمنه بلدى بحشوة ملبن بـ 110جنيه -وكحك بالمكسرات بـ 130جنيها.









-البسكوت ب80 جنيها - بسمنة خليط -و بسمنه بلدى ب100جنيه -البيتيفور والسابليه ب80 جنيه بزبده فيرن -بزبده نيوزلاندى ب120جنيه - البسكويت اللانكشير ب100جنيه بالسمن البلدى -الغريبه ب100جنيه بالسمن البلدى وب120جنيه بالمكسرات ".





وأضافت آية بأنها تقوم أيضا بتصنيع جاتوهات أجود وأعلى وأرخص من المحلات منها جاتوهات بالمكسرات وصوص الطوفى والتشيكوليت وكابات تشيكوليت فى طواجن السعاده وطواجن كيندر الرائعة.



