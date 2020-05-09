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رياضة

خاص.. حسام باولو: هذا أفضل هدف وأفضل مباراة بالنسبة لي في مسيرتي.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 03:14 م
حسام باولو
حسام باولو
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نانسي إبراهيم
أكد اللاعب حسام باولو، مهاجم فريق طلائع الجيش، أن لديه ذكريات سعيدة في كرة القدم ولديه أهداف ومباريات لا ينساها أبدا، وأنه يعمل على نفسه في فترة التوقف الحالية حتى يعود بشكل أقوى عند استئناف بطولة الدوري المصري.

ويشهد العالم الآن توقف في كل الأنشطة الرياضية على كل المستويات بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن بعض الدول بدأت تصدر تعليمات بعودة الأندية للتدريبات بشكل فردي تحسبا لاستكمال الموسم.

وقال حسام باولو، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "أفضل هدف لي في مسيرتي كان في مباراة سموحة والمصري البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز، حيث كنت لاعبا لفريق سموحة، وكان هذا الهدف هو أسرع هدف في بطولة الدوري المصري على مدار تاريخه".

وأضاف: "أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي ولم أنسها كانت أمام دمنهور ببطولة الدوري، وكنت وقتها لاعبا في صفوف الداخلية، وكنا نحتاج للفوز في هذه المباراة لضمان البقاء في الدوري الممتاز، وسجلت هدف الفوز وكان الهدف العشرين لي في هذا الموسم، حيث كنت هداف الدوري حينها".

جدير بالذكر أن اللاعب حسام باولو من المهاجمين المميزين الذين لم يخدمهم الحظ في اللعب كثيرا لمنتخب مصر، حيث لعب باولو للعديد من الأندية أبرزها الزمالك والداخلية وسموحة وطلائع الجيش.
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