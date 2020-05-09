موجز السوشيال ميديا.. يسرا توجه رسالة لجمهورها عن خيانة عهد.. وإنجي وجدان تبهر متابعيها في آخر ظهور





نشر الفنان محمد دياب صورة تجمعه بالفنانة هبة مجدى من مسلسل "فرصة تانية"، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق دياب على الصورة قائلا "بتكلم مين يا مدحت؟-خالتي الله يرحمها"، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.









نشرت الفنانة راند البحيرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت راندا البحيرى قائلة: "كل واحد يقولي بقى فطر إيه النهارده".









نشرت الفنانة إنجى وجدان صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: ماشاء الله - بحبك - قمر - صباح الفل.









نشرت الفنان يسرا فيديو لها توجه فيه الشكر لجمهورها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشر الفنان مصطفى قمر صورة يظهر فبها الشبه بينه وبين نجله تيام من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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