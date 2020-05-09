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محافظات

إزالة 2891 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

السبت 09/مايو/2020 - 04:39 م
إزالة 2891 حالة تعدي
إزالة 2891 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
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ايمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية، والملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر  بها البلاد.

 

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت في إزالة 21 حالة تعد بالبناء، منها 15 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، على مساحة 3380 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة، علي مساحة 1745 متر مربع، وحالة تعدى بناء مخالف للقانون (119)، علي مساحة 45 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة ، 806 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3691 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2085 حالة إزالة مباني بمساحة 296822 متر مربع.


 

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.


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