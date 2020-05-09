محافظ دمياط: 10922 طالبا وطالبة أدوا الامتحان الإلكتروني اليوم دون شكوى

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ومن جانبه أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية.



ونوه عثمان إلى أنه يتم وفقًا لخطة محددة لتعامل مع أى شكاوى فنية طبقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم.



وأشار إلى أن غرفة طوارئ مديرية التربية والتعليم بدمياط والمخصصة لتلقي شكاوى الامتحانات لم تتلق اليوم اى شكاوى من الطلاب خاصة بالامتحان.



وأشارت المحافظ إلى أن ١٠٩٢٢ طالبا وطالبة أدوا اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، لافتة إلى انتظام سير تلك العملية دون حدوث اية مشكلات.