AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ دمياط: 10922 طالبا وطالبة أدوا الامتحان الإلكتروني اليوم دون شكوى

السبت 09/مايو/2020 - 04:44 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩.


وأشارت المحافظ إلى أن ١٠٩٢٢ طالبا وطالبة أدوا اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، لافتة إلى انتظام سير تلك العملية دون حدوث اية مشكلات.


اقرأ ايضًا: 



ومن جانبه أكد  عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية.


ونوه عثمان إلى أنه يتم وفقًا لخطة محددة لتعامل مع أى شكاوى فنية طبقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم.


وأشار إلى أن غرفة طوارئ مديرية التربية والتعليم بدمياط والمخصصة لتلقي شكاوى الامتحانات  لم تتلق اليوم اى شكاوى من الطلاب خاصة بالامتحان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات تعليم دمياط: لم نتلق أية شكاوى من امتحان الصف الأول الثانوي

محافظ دمياط: نتابع عملية امتحانات الصف الثاني الثانوى إلكترونيًا من المنازل

تعليم السويس: 100% نسبة دخول منصة اختبار اللغة الإنجليزية من المنزل

انتظام سير الامتحانات الإلكترونية بمادتى الأحياء والفلسفة والمنطق للصف الثاني الثانوى بدمياط

10 آلاف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا اختبار الجغرافيا بدمياط

10 آلاف و412 طالبا يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في دمياط

ترشيحاتنا

النيابة تستمع إلى أقوال الجيران في واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا بالقاهرة

عزومة رمضانية مع زوجة أحمد الفيشاوى.. أحدث ظهور للفنانة سمية الألفى

إنشاء 7 كبارى وإلغاء التقاطعات.. التفاصيل الكاملة لـ تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي

الكاف: ننتظر رد الجبلاية بشأن عودة الدوري.. وبدون مصر لا يوجد نهائي إفريقي

موجة غضب عارمة بعد تعيين توكل كرمان مشرفة محتوى فيسبوك

إحالة أكبر قضية تزوير وتلاعب في التربية والتعليم للجنايات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا والإرهاب.. ماذا يحدث في الساحل الأفريقي؟

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل