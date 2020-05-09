أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هاكرز يسرقون علاج كورونا.. أفضل 6 تطبيقات للحاسب المحمول

تستخدم السلطات السنغافورية روبوتا على شكل كلب للمساعدة في الحد من الإصابةالمستجد، من خلال الطلب بأدب من الناس أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

كل أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة تحتاج لبرامج جيدة عند بدء استخدامها، حيث توجد العديد من البرامج التي يمكنك الاختيار بينهما بفضل الكثير من الشركات التكنولوجية التي وفرت الكثير من هذه التطبيقات مجانا.