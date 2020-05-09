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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هاكرز يسرقون علاج كورونا.. أفضل 6 تطبيقات للحاسب المحمول

السبت 09/مايو/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

أطلقت شركة تويتر Twitter، ميزة جدولة التغريدات على منصتها، إحدى أكثر الميزات المفيدة التي قد يرغب الجميع في استخدامها، خاصة مديري وسائل التواصل والمنشورات الإخبارية، للتعامل مع تغريداتهم.

أفاد تقرير نشرته وكالة "reuters"، بأن متسللين مرتبطين بإيران استهدفوا الموظفين في شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في الأسابيع الأخيرة، والتى تطور دواءً مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهو العلاج الوحيد الذي ثبتت حتى الآن قدرته على مساعدة المرضى المصابين بـ كوفيد-19.

تستخدم السلطات السنغافورية روبوتا على شكل كلب للمساعدة في الحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال الطلب بأدب من الناس أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

كل أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة تحتاج لبرامج جيدة عند بدء استخدامها، حيث توجد العديد من البرامج التي يمكنك الاختيار بينهما بفضل الكثير من الشركات التكنولوجية التي وفرت الكثير من هذه التطبيقات مجانا.
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