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ديني

سنن وآداب الطعام في رمضان.. رسالة جديدة من حملة أيام معدودات بالأزهر.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 04:46 م
سنن وآداب الطعام
سنن وآداب الطعام في رمضان
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محمد شحتة
أطلقت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، الرسالة الثانية عشرة، من حملة أياما معدودات في شهر رمضان المبارك، وتضمنت الحلقة الحديث عن "سنن الطعام وآدابه في شهر رمضان".


وقال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن كثيرا من الناس يشترون السلع والمواد الغذائية بكثرة قبل رمضان بحجة وجود الوباء، منوها أن هذا خطأ كبير لان النبي - صلى الله عليه وسلم -  علمنا في حديثه  الشريف الذي يقول فيه "من من كان آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت لها الدنيا بحذافيرها".

وأضاف، أنه لا ينبغي تخزين المواد الغذائية لشهر قادم مثلا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله ، كما لا ينبغي الإسراف في الطعام وعلى المسلم الشعور بحال الفقراء من حوله الذين قد لا يجدون قوت يومهم، لأن الله قال في ذلك "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا".

وأشار إلى أنه ينبغي الإعتدال في الإنفاق والطعام لقول الله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا" وكذلك قول النبي (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلًا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه).

الإفطار أم الصلاة

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "أيهما اولى.. تقديم الإفطار أم الصلاة؟

وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، أن من هدي النبي وسنته ان يعجل الفطر، فينبغي على الإنسان ان يعجل الفطر ولو على ماء أو تمرات

وبعد ذلك يصلي وبعدها يعود لغكمال الإفطار ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهذا هو الاولى والأفضل.

دعاء الرسول عند الإفطار

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".
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