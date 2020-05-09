عادل مبروك يكتب: وجهان لعملة واحدة (قصة ساخرة)

مرت سنوات طوال منذ أن افترقت الصديقتان الأنتيم صباح ونادين..وذلك بعد تخرجهما وانهاء دراستهما المتوسطة بسلام وانشغال كل منهما بامور حياتها الخاصة..تمر السنوات.. تلتقي الصديقتان الأنتيم من جديد عن طريق الصدفة..لقاء حار بين الصديقتين..تتبادلان اطراف الحديث.





صباح..عملتي ايه في حياتك اللي فاتت دي كلها





نادين..أبدا..اتجوزت واتطلقت





صباح..وبعدين

نادين..اتجوزت تاني واتطلقت

صباح..يا حفيظ

نادين..وانتي عملتي ايه

صباح..ولا حاجة..اتجوزت واتطلقت

نادين..يعني الحال من بعضه..وعندك أولاد

صباح..عندي ولد وبنت..وانتي

نادين..(تضحك بلامبالاه)عندي أولاد وبنات من القديم والجديد

صباح..يا خبر..هما كام زوج

نادين..حوالي ثلاثة تقريبا

صباح..وأولادك اخبارهم ايه

نادين..زي الفل..الكبير محبوس في قضية آداب والوسطاني بيبيع مناديل في الاشارات والبنات طفشانين ماعرفش طريقهم..الحمد لله

صباح..وانتي مبسوطة بالنتيجة دي

نادين..وانا بايدي ايه..أنا كان همي كله اني ألاقي الراجل اللي أتجوزوا ويهتم بيا

صباح..وتهملي أولادك بالطريقة دي

نادين..اللي حصل بقي..وانتي عملتي ايه

صباح..أنا اهتميت بأولادي وراعيتهم ودخلتهم كليات الطب هما الاثنين

نادين..يعني ماتجوزتيش تاني بعد طلاقك





صباح..لا طبعا..عشت لأولادي واهتميت بيهم وراعيتهم..وده الفرق اللي بيني وبينك علي الرغم ان احنا ستات زي بعض..انتي اهتميتي بنفسك واهملتي اولادك لحد ماضاعوا منك وانا اهتميت بأولادي لحد ما يوصلوا لبر الامان..وبعدين..هاتعملي ايه

نادين..أبدا..هادور علي عريس يحاول يربي معايا الاولاد اللي مش لاقياهم وابدأ من جديد

صباح..حسبي الله ونعم الوكيل..مفيش فايدة