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حوادث

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

السبت 09/مايو/2020 - 06:02 م
الطفل الرضيع
الطفل الرضيع
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محمد الطحاوي
تجردت أم من  المشاعر الإنسانية والقت بطفلها الرضيع وسط القمامة بمنطقة الجمباز بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وعثرت ربة منزل، اليوم، على الرضيع الذي يبلغ من العمر بضعه أيام  بعدما تركته والدته بدون ملابس بالقرب من مقلب قمامة بالمنطقة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من ربة منزل، بـ العثور على رضيع عاري الجسد وملقيا داخل كيس في مقلب قمامة، وتحاوطه الحيوانات بالقرب من منطقة "الجمباز" دائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.


وأكدت صاحبة البلاغ أنها بمجرد عثورها على الرضيع، قامت بالاعتناء به وتنظيفه وإلباسه ملابس نظيفة، وقامت بتحرير محضر بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وقررت النيابة العامة إيداع الطفل إحدى دور الرعاية بعد توقيع الكشف الطبي عليه.
امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور
امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور
امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور
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