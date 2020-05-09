د. كمال الدسوقي يكتب: صوت من الجنة

الطبلاوي _ رحمه الله _ عليه لاشك أنه علامة من علامات قراء وحفظة ومجودي القرآن الكريم فى العالم العربى والإسلامي وصوت ملائكي عذب ظل يدوي على مسامعنا أيام وسنوات عديدة وما من شخص يسمع تلاوته وإلا وتنتابه قشعريرة كأنه صوت قادم من الجنة.

أتذكر حينما كنت شابا ودائما والدي رحمة الله عليه، يسمعه قبل صلاة العشاء في إذاعة القرآن الكريم وخاصة حينما يقدمه مذيع إذاعة القرآن الشيخ العلامة الدكتور سعد المطعنى.

ووالدي عليه رحمة الله كان من حفظة القرآن الكريم ومن محبي هذه الإذاعة أتذكر أيضا أذان المغرب فى رمضان بصوت الطبلاوى وكنت أسأل نفسى ما هذا الصوت الطيب هل من يدخل الجنة سيجد هذه الأصوات الطيبة هناك.





رحمة الله عليه ورحمة الله على والدي لقد رحلا بجسديهما لكن تبقى هذه الأصوات النقية العزبة التي أثرت أرواحنا ونقت نفوسنا وطهرت أبداننا بآيات القرآن الكريم.





وأعتقد ان الملايين من العرب والمسلمين سيظل صوت الطبلاوي عالقا فى أذهانهم ووجدانهم إلى أبد الأبدين.