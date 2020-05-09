تموين الوادي الجديد: توريد 96 ألف طن قمح للشون والصوامع

قال المهندس معاذ عبد الرحيم ، وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد إن الكميات الموردة من الأقماح داخل المحافظة 27 ألفا و916 طنا و982 كيلوجرام قمح ، ومن خارج المحافظة 68 ألفا و601 طن و560 كيلوجراما، بإجمالي 95 ألفا و518 طنا و542 كيلوجراما، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.

وأضاف معاذ، أنه جرى تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام،تحت إشراف المهندس صلاح السيد مدير المديرية.

وشدد معاذ على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد.





وأشار إلى أن العمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح إلى صوامع المحافظة وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد جهزت مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة وبلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع التى خارج المحافظة.