أي مدرب يتمناه.. كانافارو: محمد صلاح آلة لاتستسلم أبدًا ولا تتوقف

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إسماعيل محمود

وقال كانافارو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:" أحترم محمد صلاح كثيرًا، لقد قام بتغيير الكثير في ليفربول في الأعوام الثلاثة الماضية منذ قدومه، إنه مثل الآلة".

وأضاف كانافارو : "إنه لا يستسلم أبدًا، أي مدرب يتمنى الحصول عليه وتدريبه، إنه يهاجم ويدافع ولا يترك شيئا وراءه في الملعب."

يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19". أثنى أسطورة الدفاع الإيطالية، فابيو كانافارو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، على أداء النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

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