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محافظات

انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الوادي الجديد

السبت 09/مايو/2020 - 06:19 م
الانتهاء من حملة
الانتهاء من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

نفذت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، من مواليد 2016 وحتى 2018 بالمجان.

وأكدت الدكتورة فايزة سليمان، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم السبت، أن التطعيمات الروتينية الإجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال أصبحت تعطي "فمويا" بالإضافة إلى "الحقن" طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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ولفتت  إلى أن الأطفال المواليد من تاريخ 1/1/2016 وحتى أبريل 2018، سيجري إعطاؤهم جرعة إضافية "حقن" ضد مرض شلل الأطفال، لأنهم لم يحصلوا عليها طبقا لتوصية منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، على أن يتم إعطاؤهم هذه الجرعة الإضافية والتى بدأت من 15 مارس الماضي.

وأوضحت فايزة، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال يجري تطعيم الأطفال بها " بالحقن ".

وأشارت إلى أن التطعيم يجري في المراكز الصحية، والوحدات الريفية، ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الواحدة مساء.

 

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