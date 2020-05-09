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حوادث

جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب على يد صديقه بالأقصر

السبت 09/مايو/2020 - 06:40 م
اسعاف
اسعاف
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شمس يونس

لقي شاب بجنوب الأقصر مصرعه بعد أن تلقى طعنة بسلاح أبيض من صديقه أثناء شجارهم معا فى نهار شهر رمضان الكريم.

 

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاقصر إخطارا من مركز شرطة ارمنت يفيد بمصرع الشاب " ح.ح.ع "  ١٨ سنة من الرزيقات بحري مركز ارمنت بطعنة سلاح ابيض نافذة بالبطن .


وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالتحريات الاولية تبين ان المجنى عليه قد حدث شجار بينه وبين  صديقه " أ.ع " من نفس القرية تطور الى تشابك بالأيدى مما اسفر عنه قيام الثانى بطعن الاول بسلاح ابيض " سكين " ادى الى مصرعه فى الحال .


تم وضع الجثة بمشرحة مستشفي ارمنت الدولى وألقى القبض على المتهم ووضعه بالحبس وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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