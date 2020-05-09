قادمة من الإمارات.. إحباط تهريب ملابس بـ 490 ألف جنيه فى نويبع

أحبطت جمارك نوبيع برئاسة حمدي شعراوي؛ محاولة تهريب كميات من الملابس الجاهزة داخل أمتعة شخصية فى سيارات نقل قادمة عبر ميناء ضبا السعودي.

وقال مصدر جمركي في تصريحات له، إن المضبوطات كانت عبارة عن 240 كجم من الملابس المستعملة المحظورة و 14.73 ألف قطعة ملابس وأحذية متنوعة بقيمة 490 ألف جنيه، كانت مخبأة داخل براميل معدنية و غسالات وثلاجات قادمة من دولة الإمارات.

اقرأ أيضا:





جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بـ 107.35 ألف جنيه

جمارك دمياط تستكمل عقد مزاد لبيع بضائع بالمخالفة لقرارات الوزراء.. اعرف التفاصيل

4 مليارات جنيه إجمالي ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد والسخنة في مارس





أوضح المصدر أنه بمعاينة الرسالة الجمركية فنيا تم اكتشاف المضبوطات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ؛ بناء علي إخبارية مسبقة بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 676 ط ب لسنة 2020 أمتعة شخصية واردة من الإمارات .

وذكر أنه تم تشكيل لجنة من " سيد أبوخضير، حسن عمر، علي عبد السميع، محمود حمزة، محمد البغدادي، على عيد، محمد حجازى، محمود بسيوني أحمد فيصل " و تحرير محضر بالواقعة بعد ابلاغ حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .