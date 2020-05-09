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أخبار العالم

حقيقة تفشي فيروس كورونا في صفوف الجيش اللبناني

السبت 09/مايو/2020 - 06:55 م
إصابة 5 أفراد على
إصابة 5 أفراد على الأقل من الجيش اللبناني بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام لبنانية حقيقة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" بين أفراد الجيش اللبناني، حيث تضاربت الأنباء حول أرقام المصابين به.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر عسكري بالجيش اللبناني قوله إن هناك إصابات بكورونا في سريّة الشرطة العسكرية في المحكمة العسكرية، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر غدا الأحد لمعرفة العدد النهائي بعد ظهور نتيجة الـpcr. 

وأوضح المصدر أن المؤسسة العسكرية  اتخذت الإجراءات الضرورية لمنع انتشار وباء كورونا بين صفوفها وبين أفراد العائلات.

فيما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن 5 من عناصر الجيش اللبناني يؤدون الخدمة في المحكمة العسكرية ببيروت أصيبوا بفيروس كورونا.

وأشار نقلا عن مصادره إلى أن هناك اتجاها لغلق جميع دوائر المحكمة العسكرية في الفترة المقبلة حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على السلامة العامة.
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