د. سعاد شريف تكتب: فض الاشتباك بين الأطباء والصيادلة

في الوقت الذي يجتاح فيه العالم الخوف والرعب من فيروس صغير يهدد بقاء دول كبيرة، فهناك أطباء يصارعون ويحاربون حتى آخر نفس من أجل إنقاذ الأرواح دون خوف أو كلل.





لكن مع استمرارية بقاء الفيروس وتضاعف أعداد الإصابات والوفيات يوما عن يوم. فكان من الطبيعي أن نجد عجزا في عدد الأطباء البشريين وفي ظل ما تعانيه المنظومة الصحية من عدم توازن في أعداد الأطباء والصيادلة بداخلها، وسوء توزيع الأدوار فقد شعرت الدولة الآن بصعوبة الموقف لتعيد الآن حل الموقف في أسرع وقت لضيق الوقت.





فعلى الرغم من الكفاءة العلمية للطبيب الصيدلي الذي درس خمس سنوات في كلية من أصعب الكليات في العالم، شملت كثيرا من المواد التي تدرس في كلية الطب مع مواده الأساسية إلا أن الدولة لم تفكر يوما في الاستثمار والاستفادة من دوره وحصرت دوره على صرف العلاج فقط وهذا لا يتناسب مع كفاءته وعلمه، مما ثقل الحمل على عاتق الطبيب البشري وحده لأنه كلف بكل الأدوار، مثل التشخيص وكتابة الروشتة وهذا لا يحدث في دول العالم.





لكن في ظل الكارثة التي نعيشها الآن أدركت الدولة القيمة العلمية للصيدلي، الذي نزل ليحارب في مستشفيات العزل بجانبه زميله الطبيب جنبا بجانب فأرادت الدولة أن تفعل دوره اقتداء لأمريكا وبريطانيا حتى لسد العجز من الأطباء، وذلك بأن يخضع الصيادلة لإكمال الدراسة وتحويلهم لأطباء بشريين.





ومن هنا بدأت الثورة العارمة، وهي اعتراض نقابة الأطباء تماما دون النظر لحجم الكارثة التي نعيشها ورفض المساواة بين الصيدلي والطبيب رغم أن كل منهم له دوره ويكمل الآخر.





وكان أيضا رد الصيادلة بين مؤيد ومعارض؛ لأن غالبية الصيادلة يفتخرون بمهنتهم العظيمة ويدركون جيدا أن دور الطبيب الصيدلي لا يقل أهمية عن دور الطبيب البشري بل كل منهم يكمل الآخر ويضحي بحياته فداء وطنه وشعبه.





وعلى الرغم من علمي بحجم الكارثة التي نعيشها، حيث إن داخل المنظومة الصحية ولكني أرى الأمر من وجهة نظر أخرى، حيث إنني أعتب على الدولة؛ لأنها أهملت الصيدلي طوال الفترة الماضية، ولم تشعر بدوره حتى الآن فعلى الدولة إعادة إصلاح ما تم كسره الفترة الماضية بأن تعيد النظر في التوزيع العادل لكل طرف، حيث إن الصيدلي درس خمس سنوات من المواد العلمية والطبية التي تؤهله في أن يتخصص في أقسام أخرى في المستشفى مثل الأشعة والطوارئ والعناية المركزة وغيرها، وبذلك يخفف الحمل على الطبيب البشري ويحل مشكلة العجز في أعداد الأطباء البشريين وزيادة أعداد الصيادلة.



