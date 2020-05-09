لواء أشرف مظهر يكتب: مجرد توعية وتذكير قبل فوات الأوان

مرحله بدايه الذروه الآن، ولو إنتشر فيروس كورونا في البلاد سيكون الشعب هو الذي سيدفع ثمن جهله وعدم الإدراك والوعي .





وجهة نظري التخصصيه أن مديري الازمه أراهم يبذلون كل الوسائل لاحتواء ازمه الفيروس، وحاليا يجرى تجهيز عدد اخر من مستشفيات إضافية للعزل، إلا أن هذا العدد لا يكفي مع الزياده المستمره بسبب عدم الوعي ، لأن الزياده اليوميه مقارنه بأول أبريل أصبحت مؤشراتها مقلقه نعم مقلقه وسببها عدم الوعي عدم الوعي عدم الوعي.





ولماذا وصلنا لهذه الحالة؟ لأن كثيرا من الشعب لم يتعاون وغير مدرك بفجاعة الموقف أو بمعنى أدق غير مصدق ان الازمه تتفاقم وعندما ستتنفجر المستشفيات نتيجة الاصابات سيتمنى الفرد لو أنه لم يتحرك من منزله.





المرحلة الان فعلًا محتاجة وعيا كاملا من الشعب، أرجوك تحمل الوحدة والملل وصراخ أطفالك حولك وانتم بكل عافية ، لانك ستواجه نفس الوحدة والملل والصرخات ولكن بعد فوات الأوان ، إلا أنها ستكون مليئة بالألم والندم. لأنكم لن تدركوا نتيجة أفعالكم إلا إن أتى الوقت لتفريق عائلاتكم و فقدانكم لأحبابكم.





رسالة للشباب:





إن كنت تظن أنك بأفعالك تبدو شجاعا مغوارا وأكثر رجولة، صدقني ستتحطم رجولتك الزائفة عندما ترى والدك أو والدتك أو من تحب ملقيا في ممرات المستشفيات لعدم وجود مكان يحتويهم ..اتقوا الله في انفسكم وفي ذويكم انظروا لاقوي دول العالم خارت قواها أمام الازمه رغم تقدمها في كافه المجالات ولكن عاجزه وبدأت تنهار اقتصادي وصحي .حفظنا الله أجمعين من كل شر وسوء. رسالتي من متخصصين كل في مجاله ومنها التوعوي من خلال رؤيتي الشخصيه والشواهد على الأرض والتنبؤ المستقبلي للازمه.





رسالتي لا تقلل من المجهود الذي يُبذل لانه فعلا هناك مجهودا خارقا يُبذل وإن خرج الوضع عن السيطرة لا تلومنّ الا نفسك وحذاري ان تقول أين الدوله لأنك الان ضرير نعم أراك مغيبا عن الوعي الحقيقي وعن ما يفعله مديرو الأزمه والقيادة السياسيه من كافه النواحي الصحية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية أصعب اللحظات على مصر الآن تحارب وتواجهه في توقيت واحد في كافة الاتجاهات أفيقوا يرحمكم الله أفيقوا اولي الألباب الرهان الان على وعى الشعب حفظ الله مصر من كل سوء.