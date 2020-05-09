صبري فواز عن خالد يوسف: كل إنسان حر في حياته الخاصة .. شاهد

كشف الفنان الكبير صبرى فواز عن علاقته بالمخرج خالد يوسف.

وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، الحياة الخاصة لخالد سويف تخص شخصه ولا تخصنى، معقبا: "كل إنسان حر فى حياته الخاصة ما عنديش مشكلة يعمل اللى عايزه".

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وتابع صبرى فواز: علاقتى بـ خالد يوسف فنية وجيدة جدا وأتمنى رجوعه والعمل معه مرة أخرى، لافتا إلى أنه إجرى اتصالا به للاطمئنان عليه.

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON