AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صبري فواز عن خالد يوسف: كل إنسان حر في حياته الخاصة .. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 08:01 م
الفنان صبرى فواز
الفنان صبرى فواز
Advertisements
أسامة علي

كشف الفنان الكبير صبرى فواز عن علاقته بالمخرج خالد يوسف.

وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، الحياة الخاصة لخالد سويف تخص شخصه ولا تخصنى، معقبا: "كل إنسان حر فى حياته الخاصة ما عنديش مشكلة يعمل اللى عايزه".

إقرأ ايضا: عزمي مجاهد: خالد يوسف أفسد الذوق العام

وتابع صبرى فواز: علاقتى بـ خالد يوسف فنية وجيدة جدا وأتمنى رجوعه والعمل معه مرة أخرى، لافتا إلى أنه إجرى اتصالا به للاطمئنان عليه.

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهير رمزي ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج شيخ الحارة

مراتي مزة ولازم أفرجها للناس.. تامر هجرس يتصدر جوجل بعد تصريحاته الجريئة

حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة" .. الليلة

أحمد السقا بيغني أحسن منك.. حمو بيكا يسقط في فخ إيناس الدغيدي بعد مطالبته بالغناء ..فيديو

شيخ الحارة لـ حمو بيكا: أخبار الرقاصة إيه.. ورد فعل غريب من الأخير.. فيديو

عمرو زكي عن علاقته بفنانة شابة: مفيش ست دمرت حياتي.. فيديو

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: 225 إصابة من أصل 495 سجلت أمس بدون أعراض.. فيديو

متى ينتهي وقت صلاة الوتر وقيام الليل؟

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

قطر تدافع عن جرائم تركيا في ليبيا

عمري ما قابلته.. أول رد من غادة عبد الرازق على أزمة طارق الشناوي

هل تسببت انجي علي في طلاق أصالة وطارق العريان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية