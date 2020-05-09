AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تبلغ الصحة العالمية بتسجيل إصابة بشرية بانفلونزا الطيور

السبت 09/مايو/2020 - 07:30 م
الصين تبلغ الصحة
الصين تبلغ الصحة العالمية بظهور إصابة بشرية بانفلونزا الطيور
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلامية عن تسجيل الصين إصابة بشرية بانفلونزا الطيور، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مصدر صحي إن الصين أبلغت منذ الأول من مايو منظمة الصحة العالمية بتأكيد إصابة بشرية بانفلونزا الطيور (H9N2)، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدرها أنه تم اكتشاف الإصابة الجديدة خلال التقصي عن الأمراض الشبيهة بانفلونزا الطيور.

اقرأ أيضا:

وأشار إلى أن ظهور الحالة المصابة بانفلونزا الطيور لا يغير من توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع المرض، حيث أوصت المنظمة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والقيام بالرصد المستمر وتجنب التواجد في أسواق الحيوانات والطيور الحية.

في وقت سابق، قال مسؤولون صينيون إن سلالة شديدة من H9N2 " المسبب لإنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها في منطقة ووهان، مصدر تفشي وباء كورونا.

وظهرت انفلونزا الطيور في 2003، حيث أدى المرض إلى وفاة نحو 400 شخص، عقب انتشاره في افريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشارها في بعض الدول .. تعرف على أعراض إنفلونزا الطيور

نفس الأعراض ويختلفان في طرق الانتقال.. ما الفرق بين فيروس كورونا وإنفلونزا الطيور.. تعرف على طرق الوقاية من H5N1 وH7N9 وCOVID-19

إنفلونزا الطيور.. 6 أعراض غير متوقعة.. ومدة الظهور على الشخص المصاب وفترة حضانة الفيروس .. ومخاطر تحوره على دول العالم

بعد موت الطيور..هل أعراض إنفلونزا الطيور مشابهة لكورونا

طرق انتشار عدوى إنفلونزا الطيور.. وعوامل خطيرة تزيد من حدوثها

أوروبا لا الصين.. حاكم نيويورك يكشف مصدر وباء كورونا في ولايته

ترشيحاتنا

إجراءات مشددة لأهلها.. قرية جديدة تحت الحجر بالمنوفية خوفا من تفشي كورونا

الداخلية تضبط أكبر قضايا غسيل الأموال

خطاب سري من وزير العدل لرئيس مجلس الدولة.. مستندات

فوائد غير متوقعة للخروب في رمضان.. فيديوجراف

زلزال يضرب السعودية

عزل صحى لـ 1650 أسرة.. القصة الكاملة لظهور 27 حالة إصابة بكورونا فى الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

هيونداي تطرح شاحنة مستقبلية تنافس تويوتا هايلوكس وفورد رينجر .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة