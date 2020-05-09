الصين تبلغ الصحة العالمية بتسجيل إصابة بشرية بانفلونزا الطيور

كشفت وسائل إعلامية عن تسجيل الصين إصابة بشرية بانفلونزا الطيور، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".





وقال مصدر صحي إن الصين أبلغت منذ الأول من مايو منظمة الصحة العالمية بتأكيد إصابة بشرية بانفلونزا الطيور (H9N2)، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.





وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدرها أنه تم اكتشاف الإصابة الجديدة خلال التقصي عن الأمراض الشبيهة بانفلونزا الطيور.





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وأشار إلى أن ظهور الحالة المصابة بانفلونزا الطيور لا يغير من توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع المرض، حيث أوصت المنظمة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والقيام بالرصد المستمر وتجنب التواجد في أسواق الحيوانات والطيور الحية.





في وقت سابق، قال مسؤولون صينيون إن سلالة شديدة من H9N2 " المسبب لإنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها في منطقة ووهان، مصدر تفشي وباء كورونا.



