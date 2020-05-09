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رياضة

في بيان رسمي.. ميلان يكشف حقيقة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف نادي ميلان الإيطالي، في بيان رسمي، حقيقة إصابة لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد؛ بعد أن أكد رئيس النادي صباح اليوم السبت وجود حالات إصابة داخل الروسونيري.


وقال نادى ميلان، في بيانه الذي نشر اليوم:" يؤكد النادي على أن جميع الاختبارات الطبية التي أجريت حتى الآن على لاعبي الفريق الأول والموظفين الفنيين، لم تكن هناك أي حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد".


وأضاف البيان قائلا:" سيواصل اللاعبون برنامجهم التدريبي الفردي في مركز ميلانيلو وسيتم الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين والموظفين الذين يقدمون تقارير للتدريب خلال الأيام القادمة".


وكان باولو سكاروني رئيس النادى قال فى تصريحات سابقة، عن وجود حالات جديدة بالفريق.


وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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