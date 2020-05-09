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أخبار العالم

80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

السبت 09/مايو/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية منذ مطلع أبريل الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26310.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، الخميس، إن بلاده أعدت خطة الخروج تدريجيا من الحجر الصحي، لافتا إلى أن الخطة بدأ اعدادها مع أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن الفرنسية، وتم عرضها على الرئيس ماكرون ووافق عليها.



ووأوضح إدوار فيليب أنه سيتم بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية من 11 مايو، مؤكدا أن فرنسا تحاول صنع توافق بين العودة إلى الحياة الطبيعية ومنع تفشى وباء فيروس كورونا مرة أخرى.

وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن هناك منطقتين مهددتين بعودة انتشار فيروس كورونا بصور كبيرة لذلك ستظل المدارس والحدائق مغلقة بهما.

وأعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أن حدود البلاد ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، برغم إعلان بدء فتح الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.
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